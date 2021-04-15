search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
00:53
العراق.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر
قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن انفجارا -لم تحدد طبيعته- وقع في منطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، أدى لمقتل شخص وإصابة 12 آخرين.
15/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
بروز ظاهرة ما يعرف بالترحال السياسي في المغرب
play
02:20
جراء ضعف الإقبال على الاستئجار.. انخفاض قيمة العقارات في نيويورك
play
02:43
تركيا والبحيرات الطبيعية
play
02:33
اليمن.. اكتشاف مقبرة أثرية في وادي حضرموت
play
01:58
مقاطع حول هذه القصة
بروز ظاهرة ما يعرف بالترحال السياسي في المغرب
play
02:20
جراء ضعف الإقبال على الاستئجار.. انخفاض قيمة العقارات في نيويورك
play
02:43
تركيا والبحيرات الطبيعية
play
02:33
اليمن.. اكتشاف مقبرة أثرية في وادي حضرموت
play
01:58
المزيد من التقارير الإخبارية
بروز ظاهرة ما يعرف بالترحال السياسي في المغرب
جراء ضعف الإقبال على الاستئجار.. انخفاض قيمة العقارات في نيويورك
تركيا والبحيرات الطبيعية
اليمن.. اكتشاف مقبرة أثرية في وادي حضرموت
الأكثر قراءة
عرضت على السفير الأميركي المغادرة لمشاورة حكومته.. روسيا ترد بالمثل على العقوبات الأميركية
المعماري سنان.. عبقرية جندي عثماني سبق عصره
أشعل مواقع التواصل عراقيا.. خطأ الكاظمي في رسم العلم على وجه طفل خلال حفل إفطار بالقصر الجمهوري
كلفت النادي الملكي غاليا.. 10 أخطاء ارتكبها فلورنتينو بيريز في ريال مدريد