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العراق.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن انفجارا -لم تحدد طبيعته- وقع في منطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، أدى لمقتل شخص وإصابة 12 آخرين.