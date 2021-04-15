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الرئيس اللبناني يشدد على أهمية استمرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية واعتماد خبراء دوليين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية استمرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لبلاده واستكمال الدور الأميركي في هذا السياق، مطالبا باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط البحري، وفقا للقانون الدولي.