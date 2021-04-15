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الخطوط الجوية القطرية تنهي تجربة جواز السفر الرقمي

أنهت الخطوط الجوية القطرية تجربة جواز السفر الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بهدف دعم العودة الآمنة للسفر من خلال تحميل اختبارات وبيانات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
15/4/2021
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