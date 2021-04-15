56:48

الحصاد (2021/4/14)

سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2021/4/14) الضوء على أبعاد وتداعيات القرار الأميركي الانسحاب من أفغانستان بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، كما ناقشت تطورات الملف النووي الإيراني.