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البرلمان الفرنسي يقر قانون الأمن الشامل المثير للجدل

لم تفلح التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأمن الشامل -خاصة المادة 24 منه- في التخفف من حدة انتقاد مؤسسات المجتمع المدني له بعد إقراره من قبل البرلمان الفرنسي.