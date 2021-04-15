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البرلمان الفرنسي يقر قانون الأمن الشامل المثير للجدل

لم تفلح التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأمن الشامل -خاصة المادة 24 منه- في التخفف من حدة انتقاد مؤسسات المجتمع المدني له بعد إقراره من قبل البرلمان الفرنسي.
15/4/2021
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