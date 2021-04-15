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03:14

إيران تعلن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والأوروبيون يصفونه بالقرار الخطير

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو رد على الإرهاب النووي الذي تعرضت له بلاده، في المقابل يقول الأوروبيون إن القرار تطوّر خطير، وحذروا من أي تصعيد.
14/4/2021
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