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إيران تعلن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والأوروبيون يصفونه بالقرار الخطير

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو رد على الإرهاب النووي الذي تعرضت له بلاده، في المقابل يقول الأوروبيون إن القرار تطوّر خطير، وحذروا من أي تصعيد.