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03:35

أجواء رمضانية مميزة في البلدة القديمة بالقدس

يعد شهر رمضان المبارك متنفسا لأهل مدينة القدس، حيث ينتعش اقتصادها مع تزايد عدد الزوار والمصلين، وكانت البلدة القديمة قد شهدت عاما صعبا بسبب قيود كورونا، حيث مر شهر رمضان العام الماضي في ظل قيود مشددة.
15/4/2021
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