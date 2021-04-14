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02:10
واشنطن تتجه لسحب قواتها من أفغانستان في سبتمبر المقبل
من المقرر أن يلقي جو بايدن خطابا يتناول فيه انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، القرار المرتقب يأتي بعد اقتناع بايدن بأن السبيل الأمثل لتعزيز مصالح واشنطن هو إنهاء الحرب في أفغانستان.
14/4/2021
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