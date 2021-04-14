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واشنطن تبدي استعدادها لمساعدة بيروت وتدعو للإسراع بتشكيل حكومة إصلاح

أبدى وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل استعداد بلاده التام لمساعدة لبنان، لكنه دعا المسؤولين في بيروت للمسارعة بالاتفاق على تشكيل حكومة تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة.