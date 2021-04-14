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02:28

هل تُجرى الانتخابات الفلسطينية بموعدها إذا لم يشارك فيها سكان القدس؟

تشهد الساحة الفلسطينية جدلا بشأن قضية القدس في الانتخابات بعد تأخر إسرائيل في الرد على السلطة الفلسطينية بشأن تسهيل إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار المقبل.
14/4/2021
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