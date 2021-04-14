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محاولات لوقف العنف الدامي في إقليم دارفور بالسودان

يشهد إقليم دارفور في السودان محاولات لبسط الأمن والاستقرار، وكبح عنف دامٍ حصد منذ السبت الماضي أرواح نحو 150 شخصا، وتضمن اعتداء مليشيات مسلحة على مخيمات للنازحين.