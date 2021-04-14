02:28

ماليزيا.. رقمنة المخطوطات التراثية كبديل لانتزاع الملكية الفكرية

تسعى جهات غير حكومية في ماليزيا إلى جمع المخطوطات التراثية بهدف الحفاظ عليها من خلال رقمنتها، وتحويلها إلى أرشيف إلكتروني.