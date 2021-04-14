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02:28
ماليزيا.. رقمنة المخطوطات التراثية كبديل لانتزاع الملكية الفكرية
تسعى جهات غير حكومية في ماليزيا إلى جمع المخطوطات التراثية بهدف الحفاظ عليها من خلال رقمنتها، وتحويلها إلى أرشيف إلكتروني.
14/4/2021
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