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لندن.. هيئة الرقابة المالية في لندن تحذر من العملات المشفرة

حذرت هيئة الرقابة المالية بلندن من أن الشباب يخاطرون بالاستثمار في منتجات منها العملات المشفرة. وأشارت الهيئة إلى أن الشباب يتعرضون لإغراءات التطبيقات الاستثمارية والإعلانات المبالغ فيها.