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19:53

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

عرض برنامج “حياة ذكية” في حلقته بتاريخ (2011/4/14) مواصفات افضل حهاز حاسوب للألعاب في العالم، كما عرض مواصفات شركة ميني الجديدة،
14/4/2021
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