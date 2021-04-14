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حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

عرض برنامج “حياة ذكية” في حلقته بتاريخ (2011/4/14) مواصفات افضل حهاز حاسوب للألعاب في العالم، كما عرض مواصفات شركة ميني الجديدة،