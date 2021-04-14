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حروب الظل بين إسرائيل وإيران مواجهات غير معلنة ساحتها الشاشات

حروب الظل بين إيران وإسرائيل هكذا يطلق الكثير من الخبراء على الحرب غير المعلنة بينهما، وتختلف ساحاتها وأدواتها وأسلحتها، منها أعمال درامية تثير الجدل في الأوساط الشعبية داخل البلدين.