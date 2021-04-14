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20:12
تأملات ماذا قال ابن الرومي في ندرة الأصدقاء؟
سلط برنامج “تأملات” في حلقته التي بثت بتاريخ (20/21/4/14) الضوء على الشاعر ابن الرومي، أحد أبرز شعراء العصر العباسي، كما تضمنت الحلقة فقرة خاصة بالأخطاء الشائعة وفقرات أخرى منها فقرة “حكاية مثل”.
14/4/2021
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