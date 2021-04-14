20:12

تأملات ماذا قال ابن الرومي في ندرة الأصدقاء؟

سلط برنامج “تأملات” في حلقته التي بثت بتاريخ (20/21/4/14) الضوء على الشاعر ابن الرومي، أحد أبرز شعراء العصر العباسي، كما تضمنت الحلقة فقرة خاصة بالأخطاء الشائعة وفقرات أخرى منها فقرة “حكاية مثل”.