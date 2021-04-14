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بايدن يقرر سحب قواته من أفغانستان بحلول سبتمبر

أخيرا بعد أشهر من الدراسة والتدقيق، أعلنت الإدارة الأميركية عزمها سحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتتمبر/أيلول المقبل، يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التحضير لمؤتمر إسطنبول لترسيخ الاستقرار بهذه البلاد.