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الحصاد (2021/4/13)

سلطت إيمان عياد في ملف الحصاد بتاريخ (2021/4/13 ) الضوء على الهجوم الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية والاتهامات التي وجهتت لإيران بالمسؤولية عن الهجوم،