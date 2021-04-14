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57:05
الحصاد (2021/4/13)
سلطت إيمان عياد في ملف الحصاد بتاريخ (2021/4/13 ) الضوء على الهجوم الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية والاتهامات التي وجهتت لإيران بالمسؤولية عن الهجوم،
13/4/2021
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