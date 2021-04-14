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التكهنات مستمرة بشأن علاقة إدارة بايدن بإسرائيل

تتزايد التكهنات بشأن العلاقات الأميركية الإسرائيلية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن خصوصا في ظل ما شهدته هذه العلاقات من تقارب يكاد يكون غير مسبوق في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.