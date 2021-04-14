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أزمة أوكرانيا.. مفاوضات أميركية روسية تهدف لخفض التوتر

طالب الرئيس الأميركي موسكو في اتصال مع نظيره الروسي بخفض التوتر مع كييف، ويقول الكرملين إن بوتين حدد في الاتصال مقاربات التسوية السياسية على أساس حزمة إجراءات مينسك.