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أربات.. أشهر شوارع موسكو اسمه مشتق من كلمة عربية

شارع أربات في العاصمة الروسية موسكو يعود تاريخه إلى أواخر القرن الـ14، ومع أن لهذا الشارع رمزية ثقافية وفنية وتاريخية كبيرة لدى الروس، فإن اسمه في الحقيقة مشتق من كلمة عربية.