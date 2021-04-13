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5 اتفاقيات بين أنقرة وطرابلس تتوج زيارة الدبيبة إلى تركيا

وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا إلى أنقرة، ووقعت تركيا وليبيا خلال الزيارة 5 اتفاقيات في مجالات التعاون الكهربائي والمقاولات والإعلام والتعاون الإستراتيجي.