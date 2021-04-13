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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/13

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/4/13) احتفال العالم كل وفق طريقته بحلول شهر رمضان المبارك، ورصدت ابتهاج الكثيرمن المسلمين بعديد من الدول بعودة صلاة التراويح وسط إجراءات احترازية،