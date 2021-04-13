search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
26:44
ما وراء الخبر.. كيف ستسخر طهران الهجوم على نظنز لمصلحتها؟ وما دورها بالهجوم على السفينة الإسرائيلية؟
تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/4/13) عن صحة الاتهامات الإسرائيلية لإيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية اليوم،
13/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تأملات ماذا قال ابن الرومي في ندرة الأصدقاء؟
play
20:12
الاتجاه المعاكس- الصراع على المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى أين؟
play
48:05
الشريعة والحياة في رمضان- محمد النابلسي: الابتلاء مفهوم محايد وعلى المسلم العمل للنجاح فيه
play
49:23
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/13
play
23:06
مقاطع حول هذه القصة
تأملات ماذا قال ابن الرومي في ندرة الأصدقاء؟
play
20:12
الاتجاه المعاكس- الصراع على المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى أين؟
play
48:05
الشريعة والحياة في رمضان- محمد النابلسي: الابتلاء مفهوم محايد وعلى المسلم العمل للنجاح فيه
play
49:23
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/13
play
23:06
المزيد من حوارية
تأملات ماذا قال ابن الرومي في ندرة الأصدقاء؟
الاتجاه المعاكس- الصراع على المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى أين؟
الشريعة والحياة في رمضان- محمد النابلسي: الابتلاء مفهوم محايد وعلى المسلم العمل للنجاح فيه
الصراع على المياه بين مصر والسودان وبين إثيوبيا إلى أين؟
الأكثر قراءة
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على تمر؟
أردوغان يعلن نجاح إطلاق أول صاروخ "جو جو" محلي الصنع
متى سينتهي فيروس كورونا؟ بروفيسور فرنسي يحدد موعدا
نشأ يتيما وأمضى 55 عاما في الدعوة والوعظ والإرشاد.. من هو الشيخ أحمد الخضري؟