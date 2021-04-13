26:44

ما وراء الخبر.. كيف ستسخر طهران الهجوم على نظنز لمصلحتها؟ وما دورها بالهجوم على السفينة الإسرائيلية؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/4/13) عن صحة الاتهامات الإسرائيلية لإيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية اليوم،