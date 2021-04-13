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01:25

فلسطينيون يضيئون فانوس رمضان استقبالا للشهر الكريم

أضاء مسؤولون ومواطنون فلسطينيون فانوس رمضان وسط رام الله، في إطار أجواء الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، ولم تعلن السلطات الفلسطينية عن الفعالية لمنع تجمهر المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية.
12/4/2021
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