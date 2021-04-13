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صدى التوتر الإيراني الإسرائيلي بالمنطقة يتردد بمفاوضات فيينا

صعدت إسرائيل وإيران من حالة التوتر بينهما من خلال سلسة من الهجمات، التي تستهدف مصالح لهما، بدون تنبي أي منهما رسميا لهذه الهجمات، لكن هذا التوتر تردد صداه عاليا بمفاوضات فيينا.

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