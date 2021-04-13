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شباب صاعد يحاول النهوض بالإنتاج السينمائي الموريتاني

يقول نقاد في موريتانيا إن الإنتاج السينمائي في البلاد تراجع بشكل كبير مقارنة مع بداية السبعينيات، ويحاول الجيل الصاعد إعادة تفعيل حضور بلدهم عن طريق السينما والمسرح والتلفزيون.