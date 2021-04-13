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جدل في الأردن بعد قرار الحكومة استيراد أبقار حلوب

تسود حالة من الجدل في الأردن بعد قرار الحكومة استيراد 1500 رأس من البقر الحلوب، وهو القرار الذي أثار مربي الأبقار، الذين يؤكدون أن القرار سيكبدهم خسائر كبيرة.