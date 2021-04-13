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جدل بين الصين واليابان بعد قرار طوكيو ضخ مياه معالجة نوويا بالمحيط الهادي

أعربت الصين عن رفضها قرار اليابان ضخ مياه ملوثة من محطة فوكوشيما إلى المحيط الهادي، وأكدت أنه سيكون من حقها الرد لو أقدمت اليابان على تنفيذ قرارها. بدروها أكدت اليابان ان المياه تمت معالجتها تماما.