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02:09
بعد إصابة عدد من متعاطيه بجلطات دموية.. لقاح جونسون آند جونسون يثير جدلا بالولايات المتحدة
حالة من القلق والجدل تسبب بها لقاح “جونسون آند جونسون” (Johnson & Johnson) المضاد لفيروس كورونا بعد إصابة عدد من متعاطيه بجلاطات دموية شديدة.
13/4/2021
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آخر تحديث: 13/4/2021
10:59 PM (مكة المكرمة)
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