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بعد إصابة عدد من متعاطيه بجلطات دموية.. لقاح جونسون آند جونسون يثير جدلا بالولايات المتحدة

حالة من القلق والجدل تسبب بها لقاح “جونسون آند جونسون” (Johnson & Johnson)‏ المضاد لفيروس كورونا بعد إصابة عدد من متعاطيه بجلاطات دموية شديدة.