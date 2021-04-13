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بعد إصابة عدد من متعاطيه بجلطات دموية.. لقاح جونسون آند جونسون يثير جدلا بالولايات المتحدة

حالة من القلق والجدل تسبب بها لقاح “جونسون آند جونسون” (Johnson & Johnson)‏ المضاد لفيروس كورونا بعد إصابة عدد من متعاطيه بجلاطات دموية شديدة.
13/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202110:59 PM (مكة المكرمة)
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