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الفانوس.. تراث مصري قديم يضيء ليالي الشهر الفضيل

يعتبر الفانوس أحد أبرز وأهم مظاهر استقبال شهر رمضان المبارك في مصر، وتضم شوارع العاصمة العديد من الورش لصناعة تلك الأداة التراثية التي يرجع تاريخها إلى العهد الفاطمي.