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56:50
الحصاد (2021/4/12)
تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” مواضيع: هجوم نطنز.. إيران تتهم إسرائيل بتدبيره لعرقلة مفاوضات فيينا. البيت الأبيض ينفي أي دور أميركي في هجوم نطنز، وموسكو تؤكد أن الهجوم لن يؤثر على محادثات فيينا.
12/4/2021
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