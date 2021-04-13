56:50

الحصاد (2021/4/12)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” مواضيع: هجوم نطنز.. إيران تتهم إسرائيل بتدبيره لعرقلة مفاوضات فيينا. البيت الأبيض ينفي أي دور أميركي في هجوم نطنز، وموسكو تؤكد أن الهجوم لن يؤثر على محادثات فيينا.