01:56

البرلمان الصومالي يمدد تفويض المؤسسات الدستورية سنتين

أقر البرلمان الصومالي تمديد تفويض المؤسسات الدستورية سنتين، تحضّر خلالهما المفوضية المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات مباشرة، كما ألغى البرلمان في جلسة مفتوحة مبدأ الانتخابات غير المباشرة.