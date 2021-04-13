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ارتفاع معدلات النمو السكاني بأفغانستان

ارتفع عدد سكان أفغانستان بنحو 13 مليون نسمة خلال عقدين من الزمن، وتشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا الارتفاع خلال السنوات القادمة، مما يضع البلاد أمام تحديات توفير الخدمات الضرورية لمواطنيها.