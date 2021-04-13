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02:31
أعمال الحفر أضرت ببيئة مئات القرى في إقليم جاوا الإندونيسي
تشير تقارير منظمة والهي لحماية البيئة في إندونيسيا إلى أن أعمال الحفر بغرض البحث عن معادن أو بيع الحجارة هي من أهم عوامل الإضرار بالبيئة في إقليم جاوا الغربية أحد أكبر الأقاليم.
13/4/2021
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