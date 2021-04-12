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01:57
والدة الشهيد كشة تنتقد طريقة تعامل الحكومة الانتقالية بالسودان مع قضية الضحايا
وجهت أسرة عبد السلام كشة -أحد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالسودان- انتقادات حادة للحكومة الانتقالية، واتهمتها بالعجز عن تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة.
12/4/2021
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