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والدة الشهيد كشة تنتقد طريقة تعامل الحكومة الانتقالية بالسودان مع قضية الضحايا

وجهت أسرة عبد السلام كشة -أحد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالسودان- انتقادات حادة للحكومة الانتقالية، واتهمتها بالعجز عن تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة.