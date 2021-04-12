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منظمات حقوقية تؤكد والحكومة تنفي.. ارتفاع العنف ضد المرأة بتركيا

سجلت في تركيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي 28 جريمة قتل بحق نساء، وفق إحصاءات تجريها منظمات حقوقية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة. وأكدت أن العنف ضد المرأة بلغ مستويات غير مسبوقة.