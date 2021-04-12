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02:33
فلسطيني يحول سطح منزله لحديقة خضروات عضوية
حول الفلسطيني تيسير أبو دان سطح منزله المتواضع في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى حديقة تحتوي على أنواع مختلفة من الخضروات العضوية، لتوفيرها لعائلته وبيع الفائض منها لجيرانه.
12/4/2021
-
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آخر تحديث: 12/4/2021
12:49 PM (مكة المكرمة)
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