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طهران تعلن إن منشأة نطنز النووية تعرضت لعمل إرهابي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن ما جرى في منشأة نطنز عمل إرهابي نووي ينبغي إدانته من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.