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02:20
جمع الخردة في البرازيل ظاهرة مجتمعية تحظى بالاهتمام
يبلغ عدد جامعي الخردة في البرازيل نحو 800 ألف شخص. وقد أصبح هؤلاء ظاهرة مجتمعية لها ثقافتها الخاصة وتسهم في جمع المواد الصالحة لإعادة التدوير.
12/4/2021
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