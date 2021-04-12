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تقرير لصندوق النقد الدولي يتوقع تأخر تعافي اقتصاد دول الشرق الأوسط بعد كورونا

خلص تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد مسارا متباينا وطويلا للعودة للتعافي بسبب طريقة تعامل كل بلد مع جائحة كورونا.