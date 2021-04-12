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بالأرقام.. تعرف على منشأة نطنز النووية الإيرانية

تقع منشأة نطنز على بعد 260 كيلومترا من مدينة كاشان في محافظة أصفهان، بالأرقام نتعرف على قدرات المنشأة ومحطاتها في علاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وما رافق مهاجمتها سابقا.