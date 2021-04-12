البث الحي
02:24

بالأرقام.. تعرف على منشأة نطنز النووية الإيرانية

تقع منشأة نطنز على بعد 260 كيلومترا من مدينة كاشان في محافظة أصفهان، بالأرقام نتعرف على قدرات المنشأة ومحطاتها في علاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وما رافق مهاجمتها سابقا.
12/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فلسطيني يحول سطح منزله لحديقة خضراوات عضوية

02:33
(الجزيرة)

معرض للفلاحة البيولوجية لإظهار جودة بعض المنتجات التونسية

02:01
(الجزيرة)

والدة الشهيد كشة تنتقد طريقة تعامل الحكومة الانتقالية بالسودان مع قضية الضحايا

01:57
(الجزيرة)

آخر تطورات جائحة كورونا في عدد من العواصم العربية والأجنبية

03:45
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فلسطيني يحول سطح منزله لحديقة خضراوات عضوية

02:33
(الجزيرة)

معرض للفلاحة البيولوجية لإظهار جودة بعض المنتجات التونسية

02:01
(الجزيرة)

والدة الشهيد كشة تنتقد طريقة تعامل الحكومة الانتقالية بالسودان مع قضية الضحايا

01:57
(الجزيرة)

آخر تطورات جائحة كورونا في عدد من العواصم العربية والأجنبية

03:45
المزيد من البرامج

فلسطيني يحول سطح منزله لحديقة خضراوات عضوية

(الجزيرة)

معرض للفلاحة البيولوجية لإظهار جودة بعض المنتجات التونسية

(الجزيرة)

والدة الشهيد كشة تنتقد طريقة تعامل الحكومة الانتقالية بالسودان مع قضية الضحايا

(الجزيرة)

آخر تطورات جائحة كورونا في عدد من العواصم العربية والأجنبية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الهجوم على منشأة نطنز النووية.. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذه وتتوعد بالانتقام

(الجزيرة)

عمرو أديب يلجأ للقضاء بعد سخرية محمد رمضان منه

شهدت الأيام القليلة الماضية صراعا حادا بين المذيع أديب والممثل رمضان (مواقع التواصل)

لوفيغارو: مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر.. رواية تستبعد تورط الإسلاميين

لوفيغارو: أصحاب الدير كانوا يتمتعون "بسمعة طيبة في المنطقة" لما قدموه من مساعدة للسكان المحليين (الفرنسية)

مشاكل اللقاحات.. أول اعتراف للصين بمحدودية فعالية لقاحها وإسرائيل تكشف ضعف لقاح فايزر أمام الفيروس الأفريقي المتحور

الصين تقول إنها تعمل على "تحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها (رويترز)