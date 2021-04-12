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المغرب يسعى لاستخدام القنب الهندي من خلال تقنين زراعة النبتة المخدرة

أعلنت مجموعة من الأطباء والصيادلة والخبراء القانونيين المغاربة عن تأسيس هيئة استشارية لمواكبة تفعيل قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي ينتظر أن يعتمده البرلمان.