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الكرملين: لا نريد اندلاع أي صراع عسكري في أوكرانيا

أكدت روسيا أن ما يجري في جنوب شرق أوكرانيا يشكل خطرا على أمنها وأنها تتخذ التدابير اللازمة. كما أشار الكرملين إلى أن موسكو لا تريد اندلاع أي صراع عسكري في أوكرانيا.