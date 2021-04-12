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العنف ضد المرأة التركية يشهد تصاعدا ملحوظا في الآونة الأخيرة

أكدت منظمات تركية مختصة بالدفاع عن حقوق المرأة أن العنف ضد المرأة بلغ مستويات غير مسبوقة. من جهتها، تقول الحكومة التركية إنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.