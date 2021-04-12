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السودان.. عامان على عزل البشير وتعثر الإصلاح السياسي

مر عامان على تنحية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ولم يستقر فيهما المشهد السياسي بالبلاد، رغم أن احتجاج السودانيين حين خرجوا في الشوارع كان للمطالبة بإصلاح النظام السياسي.