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الرئاسة المصرية: عدم حل قضية سد النهضة يؤثر سلبا على استقرار المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله في القاهرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تعبئة السد سيؤثر سلبا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.