57:16

الحصاد 2021/4/11

سلطت “خديحة بن قنة” في “حصاد” 2021/4/11 الضوء على أحدث التطورات في الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية في طهران، وتسريبات إعلامية عن وقوف إسرائيل وراءه،