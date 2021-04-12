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إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم منشأة نطنز النووية

اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء هجوم منشأة نطنز وتوعدتها بالانتقام. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموساد شن هجوما إلكترونيا على المنشأة الإيرانية، فيما نفى البيت الأبيض أي دور لواشنطن في العملية.