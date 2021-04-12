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أوكرانيا تعلن مقتل جندي بنيران الانفصاليين وموسكو تعرب عن قلقها من لجوء السلطة للقوة

أعلنت أوكرانيا مقتل جندي وإصابة آخر بنيران الانفصاليين الموالين لروسيا في دونباس، في وقت أكدت فيه موسكو أنها لا تريد اندلاع أي صراع عسكري مع جارتها أوكرانيا.